الان تتابع هذه المواصفات: «نوكيا» تطلق هاتف الـ6 عدسات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

كشفت شركة “إتش إم دي” عن هاتف “Nokia 9 PureView” خلال مشاركتها فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية، بمواصفات تقنية عالية الجودة، أبرزها احتوائه على 6 عدسات خلفية، تستهدف من خلاله عشاق التصوير الاحترافي، لقدرته على التقاط صورة بدقة 240 ميغابكسل.

وتأتي الكاميرات كلها بذات الدقة وهي 12 ميجابكسل، تكون مسؤولة اثنتين منها التصوير الملون، و3 للتصوير أحادي اللون. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل.

وتأتي الكاميرا الخلفية مع فتحة عدسة f/1.8 وعدسات Zeiss الاحترافية، ولكن بالنظر إلى ظهر الهاتف تظهر 6 عدسات، فضلاً عن ضوء الفلاش الثنائي، لذا فإن العدسة السادسة فهي لكاميرا التصوير ثلاثي الأبعاد أو ما يُعرف بـ ToF.

أما عن طريقة عمل هذه الكاميرات، فقد قالت الشركة إنها تجمع الصور التي تُلتقط من كل عدسة منها ثم تُعالج لتكون صورة واحدة مع أفضل الألوان وتفاصيل العمق والألوان. كما يمكنها تصوير صور خام RAW لتتيح للمحترفين تحريرها لاحقاً.

وقالت HMD إنها تعاونت مع شركة أدوبي لتحرير الصور بواسطة برنامج Adobe Lightroom، كما تعاونت مع شركة غوغل لجعل تطبيق الصور التابع لها Google Photo يفهم كيف يدعم الصور الملتقطة بواسطة كاميرات الهاتف.

المواصفات التقنية للهاتف:

شاشة من نوع PureDisplay pOLED بقياس 5.99 بوصات بدقة 2880×1440 بكسل.

ذاكرة رام سعة 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت ويعمل بإصدار “أندرويد 9 باي”.

وزن 172 غراماً وسمك 8 ملم وهيكل زجاجي وإطار معدني مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67.

معالج ثماني النواة “كوالكوم سنابدراجون 845” وبطارية سعة 3320 ميللي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي.

وقالت الشركة إنها ستنتج عدداً محدوداً من الهاتف الذي ستطرحه بسعر 699 دولاراً أمريكياً فقط، وبنفاد الكمية المقررة، التي لم يُعلن عن عددها، فلن تنتج الشركة غيرها.