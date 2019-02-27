بن سحيم لقبيلة الغفران: سيرحل الظالمون وتعودون منصورين

ثمن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، كفاح أبناء قبيلة الغفران، لاستعادة حقوقهم الضائعة من تنظيم الحمدين، بعد سنوات من التنكيل والظلم الذى تعرضوا له على يد تميم العار ووالده حمد.

وقال بن سحيم فى تغريدة له عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أحيي إخواني الغفران الذين تحدثوا في حلقة #الغفران_بالمختصر، مؤكدين استمرار نظام الحمدين في جرائمه تجاه أبناء قطر الأصائل الذين تعرضوا لأكبر وأسوأ عملية تهجير، وحرمان ظالم من المواطنة".

وأضاف: "إخواني: نحن معكم وصوتكم هو الأعلى لأنه الحق.. سيرحل الظالمون وتعودون منصورين بإذن الواحد الأحد".

وكان برنامج المختصر عبر شاشة mbc، قد أفرد حلقة كاملة عن قضية قبيلة الغفران، وصراعهم مع حكومة الدوحة، التي سحبت جنسياتهم ومارست بحقهم أنواع من الظلم والتنكيل.

وبدأت قضية قبيلة الغفران التى تعد أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية عام 1996، عندما رفضت انقلاب حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي "تميم"، على والده فى نفس العام، مما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب جنسياتهم وإبعادهم إلى بلاد أخرى مثل السعودية

يذكر أن مقر الأمم المتحدة في جنيف كان قد شهد منذ أشهر، وقفات احتجاجية وتقديم شكاوى من قبل عدد من أبناء قبيلة الغفران، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقهم، بتجريدهم من الجنسية وتهجيرهم القسري وتعذيبهم.

ومؤخرًا تعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بعد أن عجز عن الإجابة على أسئلة عدد من أبناء قبيلة الغفران بشأن سحب الجنسية منهم.

من جانبه، حاول المسؤول القطري التهرب من الإجابة على السؤال، خاصة فيما يتعلق باحتضان قطر لعدد من مزدوجي الجنسية، ومع ذلك اعترف بتسلم اللجنة شكاوى عديدة بشأن أزمة الغفران.