مجلس الوزراء السعودي يشيد بالنتائج الإيجابية لقمة شرم الشيخ

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: شدد مجلس الوزراء، خلال جلسته التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، على مضامين كلمة العاهل السعودي أمام القمة العربية الأوروبية الأولى، وما اشتملت عليه من إشادة بالعلاقات التاريخية بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، ومواقف ثابتة للمملكة تجاه مختلف القضايا.

وتطرق المجلس إلى تأكيدات الملك سلمان على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية وأن حلها مهم ليس فقط لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وإنما للاستقرار العالمي وأوروبا على وجه الخصوص، وتأكيده أن ما يقوم به النظام الإيراني من دعم للجماعات الحوثية وغيرها في المنطقة يتطلب موقفاً دولياً موحداً لحمله على الالتزام بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي ووضع حد لبرنامجه النووي والباليستي،

وجدد مجلس الوزراء دعوات المملكة للحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية وفقاً للمرجعيات الدولية، وأن الالتزام بالمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية هو الأساس الذي يبنى عليه حل النزاعات، وأهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال، والتأكيد على أن العلاقات لا يمكن أن تستقيم بين الدول دون احترام كامل للسيادة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ونوه مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، معبراً عن تهنئة المملكة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولمصر حكومة وشعباً على نجاح جهودها في استضافة القمة.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أطلع على نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى باكستان والهند والصين، ومباحثاته مع قادة تلك الدول وكبار المسؤولين فيها، والتي أكدت على متانة العلاقات الاستراتيجية، وأهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك والرغبة الجادة في تعميق وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

قرارات محلية

وفي الشأن المحلي قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة والمجلس الاتحادي السويسري لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، و(البروتوكول) المرافق لها.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة ووزارة النقل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال أمن الطيران المدني.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا في مجال النقل الجوي، كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية .

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، وتوظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا .

كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في شأن مساهمة السعودية في مشروع الأونكتاد لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) بفتح فرع له في المملكة ، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة ، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وقرر مجلس الوزراء بأن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ـ بالإضافة إلى ملكيتها للبنى التحتية لمشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة المشار إليها في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (381) وتاريخ 8 / 9 / 1437هـ، والأصول الخاصة بتلك المشروعات المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (36575) وتاريخ 12 / 8 / 1438هـ ـ ، مالكة لجميع الأصول، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة لجميع مشروعات النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة , ويشمل ذلك دون حصر مشروع سكة حديد (الشمال - الجنوب) ، ومشروعات ربط مدينة (وعد الشمال) للصناعات التعدينية , والشبكة الداخلية في الجبيل , والخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام , والميناء الجاف في الرياض , ومشروع قطار الحرمين السريع.