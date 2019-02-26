شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 30 ثلاجة ومجمداً و3 آلاف مكيف لعدم مطابقتها للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، ثلاجة ومجمداً ونوعين من المكيفات؛ وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء 30 ثلاجة ومجمداً من نوع ” green electric” طراز ” TN-2300″، و2968 مكيف سبيليت من نوع “york” للطرازات “SHJC18ON-GDE , SHKC18ON-BDE”، و519 مكيفاً مركزياً “york” للطرازات “YE8SD60SSCAC41 , YE8HD60SC7AC41”. ونصحت الوزارة من يمتلك هذه المنتجات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من موقع استدعاء، ثم التواصل مع الشركة لسحب المكيف واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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