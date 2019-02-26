انت الان تتابع مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية الاحتلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أقدم عدد من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، على اقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بقيادة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. وصرح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن الوزير أرئيل تقدم مجموعة مستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، لافتا إلى أن الوزير الإسرائيلي قام بتصوير مصلى باب الرحمة والذي تم فتحه صباح اليوم. وأضاف "الدبس" أن شرطة الاحتلال وجدت منذ صباح اليوم في محيط مصلى باب الرحمة، في محاولة لإخافة الحراس من إعادة فتحه.

وتابع: "أوامر نتنياهو لجنوده بإغلاق المصلى كانت من البداية ولا جديد فيها، ولكننا كدائرة أوقاف لا نعترف بالقانون الإسرائيلي أو المحاكم الإسرائيلية، وما يصدر عن نتنياهو وحكومة الاحتلال يدل على تخبط إسرائيلي داخلي فقط". وأكد المسؤول الإعلامي بالأوقاف "نحن ذاهبون إلى مواجهة سياسية كبيرة وقد تكون مواجهة