شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون مستشفى 22 مايو أثناء مرور الموكب الأممي بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر في القوات المشتركة باليمن، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن الحوثيين قصفوا موقع مستشفى 22 مايو أثناء مرور الموكب الأممي الذي كان يزور مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر يمنية محلية قولها إن مقاتلي قبائل حجور سيطروا اليوم على جبلي القشبة والواسط في العبيسة بمديرية كشر في محافظة حجة شمال غربي اليمن، وذلك عقب معارك عنيفة ومستمرة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وكانت مصادر محلية يمنية قالت، في وقت سابق اليوم، إن ميليشيات الحوثي فتحت الممرات المؤدية إلى مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، أمام الفريق التابع للأمم المتحدة.