شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطن يكتب شعارات يهودية على أحد أبواب المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مستوطن اليوم الثلاثاء، بكتابة شعارات يهودية على باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية. وأفاد شهود عيان أن مستوطنا اقتحم مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد الاقصى من الجهة الشرقية، وخط شعارات على السور ومن جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ رائد دعنا بعد اقتحام منزله في بيت حنينا شمال القدس، علما ان سلطات الاحتلال سلمته قبل يومين قرارا يقضي بابعاده عن الاقصى لمدة 6 أشهر.

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