شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية فى القاهرة تبرز فعاليات منتدى مسك للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابرزت السفارة السعودية فى القاهرة، فعاليات وتفاصيل منتدى مسك للإعلام، الذى انطلق اليوم بنسخته الأولى ليجمع العديد من الخبراء والقادة البارزين فى مجالى الإعلام الرقمى والإجتماعى وصناع المحتوى.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية فى القاهرة عبر صفحاتها بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، صوراً من اليوم الأول للمنتدى الذى يهدف إلى بناء مهارات الشباب السعودى من خلال تشجيع تبادل الأفكار الإبداعية الجديدة بإستخدام أساليب استكشافية وتفاعلية وتعاونية.

كما يعزز منتدى مسك للإعلام الذي يعقده مركز مبادرات مسك الخيرية، ريادة المملكة في الحوار العالمي حول مستقبل الإعلام الاجتماعي، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح المحلية والعالمية، ومحاورة عدد من أبرز مطوري المحتوى الإلكتروني، بمشاركة ما يزيد عن 3 آلاف من الشباب ضمن بيئة تفاعلية.