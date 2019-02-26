شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: زيارة محمد بن زايد لسول تعزز العلاقات الثنائية والشراكة معها مثمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، بزيارة الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، لكوريا الجنوبية، قائلا :" الشراكة مع كوريا مثمرة وفى صلبها برنامجنا النووى".

وقال قرقاش: "بدأت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا اليوم، لقاءات عديدة تعزز العلاقات الاستراتيجية الخاصة مع سيؤول وتعمق أبعادها وشراكاتها المؤسسية، الشراكة مع كوريا مثمرة وفى صلبها برنامجنا النووى والتعاون العلمى والتكنولوجي".



تغريدات الدكتور أنور قرقاش

وتابع وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية:"الانطباع الدولى عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحضوره مدعاة للفخر لكل إماراتي، فهو الذى يعده أقرانه زعيما صادقا وشفافا فى تعامله، صريحا وواقعيا فى طرحه، وحاملا معه طموحات وطنه وشعبه تجاه المستقبل".