شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السوداني يعين الفريق أول عصام الدين مبارك وزيراً للدولة بوزارة الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع السودانية فى بيان إن الرئيس عمر حسن البشير أجرى اليوم تعديلات فى صفوف كبار القادة العسكريين وذلك بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ فى أرجاء البلاد. وعين البشير الفريق أول عصام الدين مبارك وزيرا للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد.

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