عبد المهدي: القوات الأجنبية في العراق مهمتها مختصرة في محاربة "داعش"

بغداد — سبوتنيك. وقال عبد المهدي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "القوات الأجنبية في العراق محدودة ومهمتها مختصرة في مكافحة داعش لا غير".
وأضاف "نعمل على الفرز بين العوائل المحاصرة وعوائل داعش من عراقيي الجنسية في سوريا".
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