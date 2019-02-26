© Photo / SARC الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال كوين "الولايات المتحدة تدعو نظام الأسد وروسيا لتسهيل دخول القافلة الإنسانية الجديدة للهلال الأحمر السوري مخيم الركبان والتي ستكون جاهزة بحلول نهاية آذار/ مارس". وأضاف المتحدث أن الأمم المتحدة بإمكانها تقديم مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان بانتظام ودون عوائق. كما أشار كوين إلى أن "الولايات المتحدة لا تعرقل ولن تعرقل بأية طريقة المغادرة الطوعية للاجئين من المخيم". هذا وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد حملت الولايات المتحدة مسؤولية الأوضاع السيئة في المخيم، مشيرة إلى احتلالها لهذه الأراضي ونشرها قاعدة عسكرية هناك بطريقة غير شرعية.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: قافلة المساعدات الثالثة تصل إلى الركبان قبل نهاية مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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