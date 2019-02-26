توقعات #الأرصاد غدا: نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار مع فرصة هطول #أمطار_رعدية

صحيفة الخليج الالكترونية

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة من التقلبات الجوية غداً الأربعاء، على عدة مناطق، تتمثل في انخفاض الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، مع فرصة هطول أمطار رعدية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أبرز المناطق في المملكة المتأثرة -بمشيئة الله تعالى- برياح مثيرة للأتربة والغبار، مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، ومكة المكرمة، وحائل، ونجران، وعسير، والباحة.

كما تتعرض مناطق الرياض والقصيم والشرقية لأمطار وسحب رعدية ممطرة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.