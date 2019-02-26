افراح ال حضرمي

صحيفة الخليج الإلكترونية يحتفل يوم الخميس ٢٣-٦- ١٤٤٠ بقاعة الراقية بمكة الأستاذ سعيد الحضرمي المشرف التربوي سابقاً بإدارة التعليم بمكة المكرمة بعقد قران ابنته الأنسة تماني على الشاب راغب احمد سبحي بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء

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