باكستان تتوعد #الهند برد مفاجئ.. وتستدعي سفيرها للاحتجاج

صحيفة الخليج الالكترونية

جدد الجيش الباكستاني موقف بلاده بالرد على خرق الهند للمجال الجوي لباكستان بقوة في المكان والزمان الذي تختاره، وصرح المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور خلال إيجاز صحافي بأن الدور بات الآن على باكستان للرد، مؤكدا أن ردها سيكون قويا ومفاجئا.

وفند المتحدث باسم الجيش الباكستاني الرواية الهندية ووصفها بالكذب، مؤكدا عدم سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية، وأشار المتحدث إلى أن باكستان حكومة وجيشا وشعبا تقف في صف واحدة ضد الاعتداء الهندي، وأشار اللواء آصف غفور إلى عقد اجتماع هيئة السيطرة المركزية برئاسة عمران خان غدا لبحث تطورات الوضع، يذكر أن هذه الهيئة تشرف على أسلحة باكستان الاستراتيجية.

و أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن سلاح الجو الباكستاني لم يتفاجأ بالمقاتلات الهندية، مشيرا إلى أنه في حالة استنفار على مدار الساعة منذ التوتر الأخير مع الهند، ونوه المتحدث بأن المقاتلات الهندية حاولت استفزاز سلاح الجو الباكستاني في قطاعين مختلفين على الحدود وخط السيطرة الفاصل في كشمير قبل أن يتم التصدي لها وردها على أعقابها.

وأضاف المتحدث أن المقاتلات الهندية ولدى اقترابها من قطاع مظفر آباد دخلت الأجواء الباكستانية حيث مكثت 4 دقائق فقط، مرجحا أنها لم تكن تنوي استهداف مرافق عسكرية بقدر رغبتها باستهداف مدنيين أبرياء، و الادعاء بأنهم إرهابيون وذلك لاستغلال الهجوم لأهداف سياسية وانتخابية على حد وصفه.

في غضون ذلك استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي للتنديد بشدة بالانتهاك الهندي لسيادتها ووحدة أراضيها، وذكر بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه و عند الساعة 2:54 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي تم اعتراض ثماني طائرات هندية بفاعلية من قبل مقاتلات سلاح الجو الباكستاني وإجبارها على التراجع حيث ألقت حمولتها في منطقة نائية غير مأهولة.

ودحض بيان الخارجية الادعاءات الهندية باستهداف معسكر إرهابي كبير والحديث عن قتلى من أجل تهدئة الجمهور الهندي والانتخابات، وجدد بيان الخارجية الباكستانية موقف باكستان الداعم للنضال السياسي السلمي للشعب الكشميري ومنحه حقه في تقرير مصيره كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.