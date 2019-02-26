ولي عهد أبو ظبي يزور كوريا الجنوبية

اسماء السيد - ابوظبي: بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، الثلاثاء زيارة إلى كوريا الجنوبية. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد سيعقد خلال زيارته "جلسة محادثات رسمية مع الرئيس الكوري لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية وسبل تطويرها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش الذي يرافقه في زيارته في تغريدة على موقع تويتر "لقاءات عديدة تعزز العلاقات الاستراتيجية الخاصة مع سيؤول وتعمق أبعادها وشراكاتها المؤسسية، الشراكة مع كوريا مثمرة وفي صلبها برنامجنا النووي والتعاون العلمي والتكنولوجي".



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