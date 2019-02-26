دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة HTC تتيح شراء هاتفها Exodus 1 بالعملات العادية

كشفت شركة HTC في نهاية العام الماضي عن هاتفها Exodus 1 المبني على تقنية بلوك تشين، لكن وقتها أتاحت الشركة الهاتف للطلب المسبق فقط والدفع مشروط بالعملات الرقمية المشفرة المبنية على التقنية وكان وقتها سعر الهاتف بحدود 1,000$ مقارنة مع سعر العملات وقتها.

أما الآن فقط أتاحت الشركة هاتفها للشراء بشكل طبيعي وباستخدام العملات التقليدية وبسعر 699$، وربما يأتي هذا التراجع بسبب هبوط أسعار العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

لكن بكل الأحوال يبدو أن خطوة HTC جاءت متأخرة بعض الشيء، فاليوم ظهر أن سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S10 تحتوي على محفظة إلكترونية مبنية على تقنية بلوك تشين وتتيح تبادل العملات الرقمية وحفظ البيانات. وهو ربما ما يجعل من كان يرغب بشراء هاتف Exodus 1 بسبب تلك التقنية يعدل من قراره ويتحول لأحد هواتف S10 خاصة وأنها أعلى كثيرًا في جميع المزايا وتأتي بسعر قريب من هاتف HTC بالحديث عن هاتف S10e.

التدوينة شركة HTC تتيح شراء هاتفها Exodus 1 بالعملات العادية ظهرت أولاً على عالم التقنية.