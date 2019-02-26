صحيفة الخليج الالكترونية يتسبب الإرهاق والتعب أثناء السفر بالسيارة في مشاكل كثيرة خاصة إذا ما غلب النعاس قائد المركبة . وقدمت الإدارة العامة لأمن الطرق عدة نصائح لمواجهة هذه المشاكل تتعلق بالحصول على قسط وافر من النوم قبل السفر وتهوية السيارة بشكل مناسب وعدم السفر في أوقات ارتفاع درجات الحرارة وغير ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر #أمن_الطرق يوضح : 6 نصائح لمواجهة التعب أثناء #السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.