مصر.. #أرامكو تزود #القاهرة بـ 500 ألف برميل نفط شهريا

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الخليج - رويترز
أكد وزير البترول المصري طارق الملا يوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على تمديد توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر جديدة بدءا من يناير الماضي.
وكانت أرامكو بدأت توريد الخام للمصافي المصرية بشكل تجريبي في نوفمبر وديسمبر من 2017، ثم بدأت التوريد المنتظم في 2018.
ونقلت رويترز عن الوزير المصري قوله : الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير وحتي يونيو المقبل.
وكانت المملكة تعهدت في أبريل 2016 على تزويد مصر بسبعمائة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.
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