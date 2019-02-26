سوق_الأسهم_الإيرانية تهوي ألفي نقطة.. بعد #استقالة_ظريف

الخليج - رويترز

هبطت سوق الأسهم الإيرانية، الثلاثاء، ألفيْ نقطة؛ وذلك بعد أنباء استقالة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف؛ بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإسلامية اليوم الثلاثاء بعد يوم من إعلانه الاستقالة: إن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير “السم القاتل” على السياسة الخارجية.

وتشير تصريحات “ظريف” إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى عام 2015.

وأضاف “ظريف” في المقابلة: “يتعين علينا أولاً أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل.. السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل”.

وذكرت وكالة “فارس” للأنباء، أن الصحيفة أجرت المقابلة مع ظريف الأسبوع الماضي قبل الاستقالة.

ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسمياً الاستقالة التي أعلنها “ظريف” على إنستجرام أمس الاثنين.