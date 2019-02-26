“نوكيا” تُفاجئ جمهورها بهاتفين جديدين

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة إتش إم دي” عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة خلال مشاركتها فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 هما “نوكيا 4.2” و”نوكيا 3.2″، يقدمان تجربة أندرويد الخام مع نظام “أندرويد ون”، إلى جانب مواصفات متوسطة وبسعر معقول.

يأتي هاتف Nokia 4.2 بالمواصفات التالية:

1- جسم زجاجي من الواجهة والظهر مع إطار من البلاستيك، كما يمتاز بشاشته ذات النتوء بشكل قطرة ماء.

2- شاشة TFT بقياس 5.71 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل.

3- سمك 8.39 ملم ووزن 161 غراماً، وبطارية سعة 3000 ميللي أمبير.

4- ذاكرة رام سعة 2 أو 3 غيغابايت، وسعة تخزين داخليية 16 أو 32 غيغابايت قابلة للتوسع لـ400 غيغابايت.

5- بنظام “أندرويد 9 باي” ومعالج كوالكوم “سنابدراغون 439”.

6- حساس بصمة من الخلف، وزر خاص لمساعد غوغل الرقمي.

7- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميغابكسل وأخرى أمامية ضمن نتوء الشاشة بدقة 8 ميغابكسل.

وسوف يُطرح الهاتف باللونين الأسود والوردي اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) المقبل بسعر 169 دولاراً أمريكياً لنسخة 16 غيغابايت، وبسعر 199 دولاراً أمريكياً لنسخة 32 غيغابايت.

هاتف “Nokia 3.2”

1- شاشة 6.26 بوصات بسمك 8.60 ملم ووزن 181 غراماً.

2- معالج كوالكوم سنابدراغون 429 وبطارية سعة 4000 ميللي أمبير.

3- كاميرا خلفية واحدة بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل.

سيطرح الهاتف باللونين الأسود والفضي اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل بسعر 139 دولاراً أمريكياً لنسخة 16 غيغابايت، وبسعر 169 دولاراً أمريكياً لنسخة 32 غيغابايت.