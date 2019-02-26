تحذير من أمن الدولة لمواطني السعودية (فيديو)

وجاء التحذير من "الترويج للصور السلبية النمطية عن أي مجتمع بدافع التسلية". وأشار الجهاز الأمني السعودي إلى أن مثل هذا الأمر يجري دون "إدراك للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة". وشدد أمن الدولة في السعودية على أن الواجب يفرض التوقف عن تداول مثل هذه الصور السلبية "حتى لا يكون الشخص أداة للعدو".

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