نتنياهو يأمر بإغلاق «باب الرحمة» التابع للأقصى

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طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإعادة إغلاق "باب الرحمة" دون تسويات مع مجلس الأوقاف. وأكدت مصادر عبرية، إغلاق مصلى "باب الرحمة" التابع للمسجد الأقصى، وإخلائه من محتوياته، بالإضافة إلى العمل في مواجهة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بحسب "صفا الفلسطينية". كما أمر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المصلى من محتوياته بما يشمل جميع المعدات وإغلاق المبنى دون تسويات، حتى لو تطلب ذلك تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.
وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن الشرطة لم تحدد جدولا زمنيًا للشروع بـ"تنفيذ أوامر نتنياهو وأردان"، غير أن المصادر المقربة من أجهزة الاحتلال الأمنية أكدت أنه سيكون من الصعب تجنب اندلاع مواجهات عنيفة في البلدة القديمة بالقدس، خلال الفترة المقبلة.يذكر أن باب الرحمة مغلق بقرار من سلطات الاحتلال منذ العام
وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن الشرطة لم تحدد جدولا زمنيًا للشروع بـ"تنفيذ أوامر نتنياهو وأردان"، غير أن المصادر المقربة من أجهزة الاحتلال الأمنية أكدت أنه سيكون من الصعب تجنب اندلاع مواجهات عنيفة في البلدة القديمة بالقدس، خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن باب الرحمة مغلق بقرار من سلطات الاحتلال منذ العام 2003، وجدد أمر الإغلاق سنويا منذ ذلك الحين، وأقرت محكمة إسرائيلية في العام 2017 باستمرار إغلاقه.
ونجح آلاف المصلين في وقت سابق من الدخول إلى مصلى باب الرحمة المغلق من قبل الاحتلال قبل 16 عاما، والصلاة فيه، حيث تسعى دائرة الأوقاف إلى ترميمه وتفعيله من جديد.
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