صحف السعودية: بريطانيا تخنق «حزب الله»

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الصحف أشارت إلى أن القادة العرب والأوروبيين أكدوا أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية

تصدرت استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت عزم بريطانيا حظر "حزب الله" اللبناني بشكل كامل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، فيما التقى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، في طهران، المرشد الإيراني علي خامنئي، ونظيره حسن روحاني وقائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" قاسم سليماني، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو ثماني سنوات.

وأوضحت صحيفة "الحياة" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني جدد انتقاداته لتدخل "الحرس الثوري" في الاقتصاد، فيما أقر مجلس الشورى (البرلمان) قانوناً يلزم الجمعيات الخيرية الخاضعة لسيطرة المرشد علي خامنئي، بدفع ضرائب. استعرضت صحيفة "الوطن" اختتام القمة العربية الأوروبية، حيث أشارت إلى أنه في الوقت الذي شدد

وأوضحت صحيفة "الحياة" أن الرئيس الإيراني حسن روحاني جدد انتقاداته لتدخل "الحرس الثوري" في الاقتصاد، فيما أقر مجلس الشورى (البرلمان) قانوناً يلزم الجمعيات الخيرية الخاضعة لسيطرة المرشد علي خامنئي، بدفع ضرائب.

استعرضت صحيفة "الوطن" اختتام القمة العربية الأوروبية، حيث أشارت إلى أنه في الوقت الذي شدد فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية، على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وتأكيده أهمية الحل السياسي في اليمن، وضرورة العمل على شراكة حقيقية بين الدول العربية والأوروبية، أعاد إعلان شرم الشيخ التأكيد على الموقف المشترك من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك وضع القدس، كما طالب بالعمل البنّاء لتحقيق تسوية سياسية دائمة في اليمن، كذلك ركّز على أهمية تعميق الشراكة العربية الأوروبية، بغية تحقيق الآمال المشتركة. ووصل خادم الحرمين الشريفين إلى الرياض، أمس، عقب ترؤسه وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية. وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن القادة والزعماء العرب والأوروبيين أكدوا أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. جاء ذلك في "إعلان شرم الشيخ" الصادر أمس في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، وتضمن 17 بنداً حول التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين العربية والأوروبية، اللتين تمثلان 12% من سكان العالم، والانطلاق تجاه عصر جديد من التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه، وذلك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية. "الحياة" كشفت عن إعداد الحكومة البريطانية مشروع قانون يحظر "حزب الله" اللبناني الموالي لإيران، بوصفه "تنظيماً إرهابياً"، إذ يجعل عضويته والترويج له جريمة جنائية. مشروع القانون الذي أحيل إلى مجلس العموم (البرلمان) سيحظر عضوية "حزب الله"، إلى جانب تنظيمَي "أنصار الإسلام" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في إفريقيا. وإذا صادق البرلمان على مشروع القانون، سيُطبّق بدءاً من الجمعة المقبل، وستصبح عضوية "حزب الله" أو الترويج لدعمه، جريمة جنائية تبلغ عقوبتها السجن 10 سنوات.

وأوضحت "الشرق الأوسط" أن القرار البريطاني قوبل بتحفظ فرنسي وأوروبي، وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن باريس تفرق بين فرعي "حزب الله": "العسكري الإرهابي، والآخر السياسي الذي يمكن التواصل معه".

وعلق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، قائلاً: "نحن نرى أن هذا الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان، وما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا". وأشارت "عكاظ" إلى أن السلطات البريطانية خنقت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، وأدرجته بالكامل بما في ذلك حزبه السياسي إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة. وقال وزير الداخلية ساجد جاويد إن حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفرقة بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي. وتحت عنوان "الحوثي يخلف بوعده ويعطل انسحاب الحديدة"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الحوثيين خلفوا بوعودهم وعطّلوا مجدداً تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، التي كانت مقررة أمس. وأكد محافظ الحديدة الحسن طاهر لـ"الشرق الأوسط" أن الحوثيين لم يلتزموا بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي كان مقرراً أن تتم أمس بسحب قواتهم من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر واحد. وأوضح أن ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، سيمضون في تنفيذ الاتفاق، ويتجهون اليوم إلى مطاحن البحر الأحمر (مخازن الغذاء) للقاء رئيس المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد من أجل الترتيب لنقل القمح والمواد الغذائية المخزنة تمهيداً لتوزيعها. وأشارت "عكاظ" إلى أنه للمرة الثانية أعاقت ميليشيا الحوثي أمس، وزعمت الميليشيات الانقلابية أن هناك خلافات بين قياداتها حول آلية التنفيذ والرقابة، ووفقاً لمصادر في فرق المراقبة فإن عملية التنفيذ أجلت إلى أجل غير مسمى. وقال مصدر عسكري يمني إن فريق الحكومة اليمنية سلم أسماء ممثليه في لجنة المراقبة والبالغ عددهم 3 عسكريين إلى رئيس لجنة المراقبة الأممية مايكل لوليسجارد، كما تسلم منه مهمات لجنة المراقبة لتنفيذ الخطوة (أ) من المرحلة الأولى التي جرى التوافق عليها بين ممثلي الشرعية والانقلاب على أن يبدأ الشروع في مناقشة المرحلة الثانية، إلا أننا تفاجأنا أمس برفض الميليشيا الحضور صباحاً لتنفيذ هذه المرحلة. وأعلنت صحيفة "الجزيرة" عن بدء الاتحاد الأوروبي الإجراءات الإدارية لتمديد العقوبات المفروضة على إيران. وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل: إن الأمر يتعلق بتمديد العقوبات المفروضة على مسؤولين إيرانيين بسبب تورطهم في انتهاكات لسجل حقوق الإنسان.

وأضاف بأن العقوبات الحالية تنتهي يوم 13 إبريل، وسيتم تمديدها بشكل قانوني.

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