الان تتابع مغردون يتفاعلون مع وسم “أوقفوا داوود الشريان” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تفاعل مغردون مع وسم “أوقفوا داوود الشريان” على “تويتر”، بعد تقديمه عدة حلقات في برنامجه “مع داوود” على قناة SBC السعودية، مؤخرا.

وشهدت أولى حلقات البرنامج ردود أفعال حادة من قبل المتابعين، نتيجة محتوى الحلقة وما تضمنته.

وقال حسن الزهراني: “الايقاف ليس حلاً !!! لكن يجب ان يراجع داوود الشريان نفسه فيما يقدمه فالامور لم تعد كما كانت ياداوود ورفض غالبيه الجمهور لما تقدمه مؤشر سلبي جداً جداً جداً”.

فيما علق حساب يحمل اسم “فيروز”: “يوقفونه ؟ لانه انتقد وطلّع الكلام اللي لازم ينقال من سنين ..الاعتراف بالمشكله ومواجهتها بالنقد وبالحلول هذا اللي كنا نطمح له من زمان”.

وشاركت الكاتبة حليمة مظفر رأيها عبر الهاشتاج، وقالت: “اتفقوا مع داوود الشريان أو اختلفوا مع أسلوبه أو طريقته فيما يطرحه ولكن بموضوعية دون شخصنة أو التشكيك في وطنيته .. فالشيء الوحيد الذي لا يمكن ان يكون منطقيا هو تخوينه لأنه مغموس في الوطن حد النخاع”.