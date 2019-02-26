تجارب سعودية على تقنية حديثة تزيد حجم التمر 50% 

اسماء السيد - كشف مدير فرع وزارة المياه والزراعة بالأحساء السعودية، المهندس خالد الحسيني، عن خطة المركز الإرشادي في عمل تجارب ميدانية من شأنها زيادة حجم تمور الأحساء إلى 50 بالمائة، مما سيحقق تنامي إنتاج التمور فئة «جامبو» ذات القيمة السوقية العالية، إضافة إلى العمل على زيادة الإنتاج الزراعي من محاصيل النخيل السنوية.

وحسب صحيفة اليوم السعودية، فقد قال الحسيني: خطة العمل بدأت عبر تجربة استخدام الكربون المحفز والذي يسمى «البيوشار» على نخيل الأحساء بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، لا سيما والمزارع في بداية رحلة إنتاج التمور، مؤكدا أن هذه التقنية سيتم نقلها لكافة المزارعين في الأحساء، لاستخدام التكنولوجيا المتطورة إلى قطاع التمور تحقيقا لرؤية مملكتنا الطموحة 2030.

من جانبه، أكد مدير مدينة الملك عبدالله للتمور، والخبير الزراعي المهندس محمد السماعيل، أن استخدام تقنية الكربون المحفز، هو استخدام للزراعة بدون كيماويات، وذلك من خلال الفحم الحيوي أو ما يسمى «بيو شار» وهو فحم يستخدم في الزراعة ويتم تصنيعه بحرق المخلفات العضوية تحت ضغط منخفض من الأكسجين.

وأضاف المهندس السماعيل: استخدام الكربون المحفز وهو خلط الفحم الناتج عن محروقات الزراعة بالتربة يؤدي إلى تحسين خواص التربة وجذب الكثير من الكائنات الحية الدقيقة النافعة التي توفر بدورها العناصر الهامة لتغذية النبات، إضافة إلى أنه يحسن من قدرتها على الاحتفاظ بالماء ويحسن التهوية ويوفر بيئة جيدة ومتوازنة وتزيد الإنتاج لأكثر من 50 بالمائة أحيانا كما يتفوق كثيرا على الأسمدة الكيماوية.

