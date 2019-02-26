أكثر تطرفا وأسرع تعبئة... السعودية تحذر من الجيل الجديد لـ"داعش"

وكشف المحاضر، الأمير عبد الله بن خالد بن سعود، مدير إدارة البحوث بالمركز ورئيس وحدة الدراسات الأمنية، أن الوثائق السرية التي تم تسريبها مطلع عام 2016، تحتوي على بنك من المعلومات عن المجندين الجدد الذين سعوا للانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا.

وقال إن السعوديين الذين انضموا إلى "داعش" بلغ عددهم 759 مقاتلا، وبلغ متوسط أعمارهم أقل من 24 عاما.

وتابع: "الأغلبية العظمى نشأت ووعت في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول، وخلال حقبة الحرب على الإرهاب، ورغم ذلك جرى جذبهم نحو التطرف وتجنيدهم بأعداد أكبر من السابق".

وأوضح عبد الله بن خالد أن أغلب الشباب السعودي المنضم لتنظيم "داعش"، لم يكن يعاني من ظروف اقتصادية، كما أنه ليس بمحدود التعليم.

ورجح المحاضر أن سبب تزايد الانضمام إلى "داعش"، هو احتلال مساحة شاسعة من الأراضي، وبناء هيكل بيروقراطي، وتكوين خلافة، ما جعل منه مشروع مثير.

وأتم خالد بن عبد الله، أن نتائج دراسة الوثائق، يمكن تلخيصها في أن هؤلاء يمثلون جيلا جديدا أكثر تطرفا وتنوعا وأسرع تعبئة من سابقه، كما أن تطرفهم كان استجابة لأحداث وظروف راهنة وجديدة، عوضا عن تجارب قديمة، وأن الحروب والعنف وعدم الاستقرار وانعدام الأمن تخلق بيئة ينمو فيها التطرف.