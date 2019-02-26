الخارجية المصرية: تحركات إسرائيل في أفريقيا تهدد البلاد والحل لدى إثيوبيا

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، حذرت شلبي من تلاعب الدولة العبرية بدول حوض النيل للضغط على مصر لتخضع لها، موضحة أن الحل في توثيق العلاقات مع إثيوبيا.

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وقالت سعاد شلبي: "توطيد العلاقات الأفريقية مع مصر من أولى اهتمامات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ظهر اهتمام مصر بقضايا أفريقيا خلال مؤتمر الاتحاد العربي الأوروبي والذي ناقش قضايا أفريقيا ومشكلاتها، كما حرصت على تنظيم الكثير من المؤتمرات والقمم الأفريقية لمشاركة الشباب الأفريقي مشكلاتهم والعمل على مواجهتها".

وتابعت: "مصر تنتمي للهوية الأفريقية أكثر من الهويات الأخرى، وهي تعتبر ملتقى الحضارات والثقافات والطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، والتي تطل علي البحر المتوسط والأحمر، ويوجد بها أكبر أنهار العالم".

وأضافت: "عام 2019 حاسم بالنسبة لمصر، بدأ بترأس مصر للاتحاد الأفريقي، كما لعبت مصر لعبت دورا كبيرا في التضامن الأفريقي الآسيوي من خلال تقديم مساعدات للدول الأفريقية وتقديم وسائل التكنولوجيا التي تحتاجها، ومركز التدريب علي حفظ السلام".

يذكر أن الرئيس رؤوفين ريفلين قام، في مايو/أيار الماضي، بزيارة إلى إثيوبيا هي الأولى لرئيس إسرائيلي.