تنبيه بهطول أمطار ونشاط بالرياح على #المدينة_المنورة وبعض المحافظات

الخليج - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساء . وتضمن التنبيه المدينة المنورة ومحافظة ينبع والعيص والأجزاء المجاورة لها.

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