شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توجه تنبيهاً مهماً لأهالي منطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، برياح نشطة مثيرة للأتربة، على عدد من محافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.
وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط والنماص ومركز السودة والأجزاء المجاورة لها.
وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.
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