صحف الإمارات: حظر التجمعات في السودان وإجراءات طارئة

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الصحف كشفت عن تراجع ميليشيات الحوثي الانقلابية عن تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار والانسحاب من ميناءي: الصليف ورأس عيسى، بمحافظة الحديدة

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض اختتام القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، كما طالعتنا بآخر تطورات الأوضاع في السودان، بالإضافة إلى إعلان موعد انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء. تحت عنوان "القمة العربية الأوروبية تتفق على تعميق الشراكة ومكافحة التطرف"، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن القادة المشاركين في القمة العربية الأوروبية، التي اختتمت أعمالها في شرم الشيخ بمصر، أمس، اتفقوا على تعميق الشراكة العربية الأوروبية، وأكدوا في البيان الختامي عزمهم على مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف.

كما اتفقوا على المزيد من التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية الأوروبية التي اختتمت أعمالها في مدينة شرم الشيخ تعد "تاريخية". وقال في مؤتمر صحفي في ختام القمة: "القمة كانت تاريخية

كما اتفقوا على المزيد من التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية الأوروبية التي اختتمت أعمالها في مدينة شرم الشيخ تعد "تاريخية".

وقال في مؤتمر صحفي في ختام القمة: "القمة كانت تاريخية ليست لأنها الأولى وإنما لأهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها".



وشدد على أن القادة العرب أكدوا خلال القمة "على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة التوصل لحل الدولتين". وتحت عنوان "السيسي لضيف أوروبي: لن تعلمونا إنسانيتنا" أوضحت صحيفة "الخليج" أن السيسي خاطب المعترضين على تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بقوله: "أنتم لن تعلمونا الإنسانية، فنحن لدينا إنسانيتنا، ولدينا قيمنا وأخلاقياتنا، فاحترموا قيمنا". وقال إن عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في البلاد وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون.

وعلق السيسي على سؤال أحد الضيوف الأجانب بشأن تنفيذ عقوبات الإعدام، قائلًا: "أنتم معترضون على تنفيذ تلك العقوبات، وموافقون عليها لكم، ولكن لا تفرضوا رأيكم علينا"، مضيفاً أنه في المنطقة العربية عندما يقتل الإنسان بعمل إرهابي تطالب الأسر بحق أبنائها ودمائها وفقاً لثقافتهم، موضحاً أن الحق يؤخذ بالقانون. وبالانتقال إلى الشأن السوداني، كشفت "الاتحاد" عن حظر الرئيس السوداني عمر البشير التجمهر والتجمعات غير المصرح بها، وأعطى سلطات واسعة جديدة للشرطة في سلسلة أوامر طوارئ أصدرها أمس. وجاءت أوامر الطوارئ وسط احتجاجات جديدة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الطالبات اللاتي احتشدن للتظاهر داخل حرم أقدم جامعة للبنات في السودان.

وذكرت "الخليج" أن البشير أعلن أيضا في بيان أصدره القصر الرئاسي، حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر المواني والمعابر.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية في مجلس الأمن حكومة السودان إلى احترام الحريات الأساسية في البلاد واحترام الحق في التظاهر والتجمع وإنهاء أعمال القمع في حق المحتجين في أنحاء البلاد. وأشارت "الإمارات اليوم" إلى أن الأوامر الجديدة حظرت على أي موظف إبرام أي تعاقدات أو الدخول في أي تعاملات ترتب التزامات على الدولة بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد. وتحت عنوان "الحوثي يتراجع عن الانسحاب من ميناءين في الحديدة"، أعلنت "الخليج" عن تراجع ميليشيات الحوثي الانقلابية عن تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار والانسحاب من ميناءي: الصليف ورأس عيسى، بمحافظة الحديدة، أمس؛ بعد يوم من إعلان قياداتها البدء بالتنفيذ، فيما واصلت اعتداءاتها على مواقع قوات الشرعية في مدينة الحديدة ومديريات المحافظة، في وقت هدد زعيمها بالتصعيد العسكري.

وحسب إعلام المقاومة الوطنية، إحدى فصائل المقاومة المشتركة التابعة للشرعية، فإن رئيس لجنة الرقابة الأممية الجنرال مايكل لوليسجارد أبلغ الجانب الحكومي تأجيل تنفيذ الاتفاق، الذي كان من المقرر أن يبدأ صباح أمس، بانسحاب الميليشيات الحوثية، على مدى خمسة أيام من ميناءي الصليف ورأس عيسى. وذكرت "الاتحاد" أن بريطانيا تعتزم حظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك حزبها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة فيما أرجعته إلى تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وصنفت بريطانيا بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في عامي 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضاً.

محليا، كشفت صحيفة "البيان" تحت عنوان "25 سبتمبر المقبل انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء"، أن مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن أن 25 سبتمبر المقبل هو موعد انطلاق أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية. وقال يوسف الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، إن انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية خطوة مهمة للإمارات وللعالم العربي، فللمرة الأولى سيذهب عربي ليعيد الأمل لشبابنا باستعادة أمجاد أجداده الذين برعوا في العلوم والرياضيات خاصة علوم الفلك والنجوم. وأوضحت "الإمارات اليوم" أنه تم الإعلان عن تفاصيل الرحلة وتاريخ انطلاقها خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق ارماني بدبي، وتم الكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل المهمة الإماراتية لمحطة الفضاء الدولية، حيث أوضح سعادة الشيباني أن أحد رائدي الفضاء سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 ضمن بعثة فضاء روسية على متن المركبة "سويوز إم إس 15" ليقضي 8 أيام على متن المحطة يعود بعدها إلى الأرض على متن المركبة "سويوز إم إس 12" وسيكون رائد الفضاء الثاني بديلاً له، وسيواصل التدريبات للقيام بمهام أخرى في المستقبل.

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