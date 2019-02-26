انت الان تتابع العراق.. مصرع 3 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بالفلوجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن مصدر أمني عراقي، صباح اليوم الثلاثاء، مصرع 3 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله، إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب سيارة تقل عمال بناء في منطقة النعيمية جنوب مدينة الفلوجة، مما أسفر عن مصرع 3 منهم وإصابة عدد آخر بجروح". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات للقناة العراقية، أن "قوة أمنية قامت بتطويق موقع الانفجار، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي والجرحى لمستشفى قريب لتلقي العلاج".
السبت الماضي، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال "قاطع الرؤوس" في تنظيم داعش الإرهابي على الحدود العراقية السورية، الذي ظهر في أكثر من فيديو وهو ينفذ عمليات إعدام. وقالت "الاستخبارات" في بيان، نشرته "روسيا اليوم"، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ، وإثر معلومات استخبارية
السبت الماضي، أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال "قاطع الرؤوس" في تنظيم داعش الإرهابي على الحدود العراقية السورية، الذي ظهر في أكثر من فيديو وهو ينفذ عمليات إعدام.
وقالت "الاستخبارات" في بيان، نشرته "روسيا اليوم"، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ، وإثر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية السورية والمعروف بـ(قاطع الرؤوس)". وأضافت أن "هذا الشخص معروف بقاطع الرؤوس"، وأنه "ظهر بعدة إصدارات للدواعش أمام أشخاص قام بقطع رؤوسهم في العراق وسوريا".
الأسبوع الماضي، أعلن جهاز المخابرات العراقي، تفكيك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش الإرهابي في تاريخ البلاد. (تفاصيل)
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