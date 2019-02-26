فيديو| وسط استعدادات ضخمة.. الجراد يغزو الأردن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي غزت أسراب من الجراد، أمس الاثنين، محافظة العقبة في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وتدخلت فرق المكافحة في وزراة الزراعة لصدها.

وأكد صالح النصرات، محافظ العقبة إن أعداد الجراد وصلت إلى المركز الجمركي التابع للميناء الجديد، يخالها أعداد من الصراصير.

وقال النصرات في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مجموعات صغيرة من الجراد وصلت إلى بعض مناطق المحافظة من دول الجوار وتم رصدها في جنوب العقبة، وتم التعامل معها من خلال فرق المكافحة المتواجدة والقضاء عليها.

ولفت إلى أن الجهات المعنية بالعقبة تتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الزراعة لتزويدها بكافة المستجدات ومتابعة ورصد دخول مجموعات أخرى ليصار إلى مكافحتها مباشرة.

وأشار إلى أن الأمر تحت السيطرة، ولا قلق من الوضع باعتبار تلك الأسراب طلائع للجراد، ويتم التعامل معهم.

وأكد توافر المبيدات الكيماوية مع الأجهزة المختصة بكميات كافية للقضاء على الجراد حال دخوله الأراضي الاردنية، منوها إلى التواصل المستمر مع السلطات السعودية بشأن الجراد.

استعدادات حكومية

.ونشرت قناة رؤيا الأردنية عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوصول مجموعات من الجراد إلى محافظة العقبة

وكانت الأجهزة المعنية قد أعلنت عن استعدادها لمواجهة مجموعات الجراد وبعض الحشرات، حيث تم تجهيز 55 فرقة مختصة لمكافحة الجراد و42 فرقة رصد ومسح منها في إقليم الجنوب و27 فرقة مختصة بالمكافحة و22 فرقة رصد ومسح مجهزة ومزودة بالأجهزة الحديثة والمعدات اللازمة والمبيدات الحشرية.

عمليات رصد

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورنس المجالي، إنّ الوزارة أتمت استعداداتها، احترازياً، لمكافحة أسراب الجراد، التي قد تنتقل من السعودية إلى الأردن، مشيراً إلى احتمال غزو الجراد لمحافظات المملكة الجنوبية بشكل خاص.

وأوضح المجالي في تصريحات صحفية ، أنّ الوزارة تقوم بعمليات رصد مستمرة عبر فرق عمل على جاهزية تامة لأي احتمال بوصول الجراد إلى المملكة، موضحا أن هناك فريقا مكونا من 120 مهندسا مختصا، للتعامل مع دخول أسراب الجراد إلى الأردن.

وبيّن أنه حتى هذه اللحظة ما تم رصده، أسراب من حوريات الجراد غير مكتملة النمو، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يدعو المواطنين وخاصة المزارعين للقلق، لافتا إلى أن دخول الجراد مرتبط أيضا بحركة الرياح، وأن الرياح الشمالية في السعودية قد تساهم في دخوله إلى المملكة.

وأشار المجالي، إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الجهات الأخرى، وخاصة الأمنية والعسكرية في الاستعداد لمواجهة الجراد، إذا وصل إلى الأردن، من خلال إشراف سلاح الجو على رش المبيدات عبر الطائرات إذا تطلب الأمر ذلك، كما أن هناك خططا للعمل المشترك من كافة الأجهزة الأخرى ومنها قوات البادية.



وأعلنت مديريتا الزراعة في مادبا والجيزة اتخاذ استعدادات استباقية لمواجهة غزو محتمل لاسراب الجراد، من خلال تجهيز آليات وفرق للمسح والاستكشاف عن وجود جراد في المناطق التابعة لكل مديرية .

وقال مدير زراعة مأدبا الدكتور عبد الحافظ ابو عرابي إن المديرية جهزت 6 آليات وثلاثة فرق متخصصة مزودة بالمبيدات الحشرية اللازمة لمسح واستكشاف وجود الجراد في مأدبا وذيبان، مضيفا بأن اللجان الميدانية لم تعثر على اي تواجد للجراد في جميع مناطق المحافظة ، مشيرا الى ان الظروف الجوية الباردة الحالية لاتناسب حركة الجراد.

وقال إن جميع الفرق على أتم الجاهزية والاستعداد لمتابعة عمليات المسح والاستكشاف في جميع مناطق المحافظة من اجل المكافحة في حال تبين وجود اماكن للجراد.

فيما قال مدير زراعة لواء الجيزة نايف الهاشم إنه تم إخذ جميع الاستعدادات اللازمة سواء من سيارات ولباس مخصص ومبيدات حشرية للمسح في مناطق اللواء الواسعة من اجل مكافحة اي تواجد للجراد .واكد انه لم يتم العثور على اي بؤر للجراد في جميع مناطق اللواء.



وكان وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة قال إنه حتى الآن لا يوجد أي أثر لآفة الجراد على الأراضي الأردنية، وأن الوزارة بدورها أعدت مؤخرا فرقا كاملة في المحافظات التي قد تستهدفها آفة الجراد الحشرية.

ووفق الوزير، فإن الاستعدادات شملت مناطق العقبة ومعان والطفيلة والأزرق والزرقاء والجيزة بالعاصمة، مبينا أن المرشات التي جهزتها الوزارة تستطيع رشّ (1000 كم2).

وأشار إلى أن الوزارة استعانت بالجيش، إذ تم تخصيص طائرة للقضاء على هذه الآفة، مؤكدا في الوقت ذاته جاهزية قيادة البادية / الأمن العام للتعامل مع الموضوع.

وبحسب الشحاحدة، فإن الجراد آفة خطيرة ولها عدة مسارب واتجاه معين ولها ظروف تزيد من انتشارها، وأن الوزارة من جهتها تعكف على عمل حملة توعوية لكيفية التعامل مع هذه الآفة.