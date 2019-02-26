قوات_الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من محافظة نابلس

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة شبان فلسطينيين من محافظة نابلس. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية شمال المدينة، واعتقلت خمسة شبان فلسطينيين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل جنوب غرب المدينة، واعتقلت الأسير المحرر محمود نايف سلوادي، بينما داهمت قرية صرة غربا، واعتقلت شابًا فلسطينيًا عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

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