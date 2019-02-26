الإفراج عن رهينة أميركي اختطف قبل 18 شهرًا في اليمن

اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أن مواطنًا أميركيًا اختطف قبل 18 شهرًا في صنعاء تم تحريره، وقد عاد إلى أحضان أسرته.

قال ترمب في تغريدة على تويتر "يشرّفني أن أعلن أن داني بورتش، المواطن الأميركي، الذي كان رهينة طيلة 18 شهرًا في اليمن، تم استرداده، وقد تمكّن من العودة إلى زوجته وأولاده".

وحسب عائلة بورتش، المولود في ولاية تكساس، يعيش هذا الأميركي في اليمن منذ عقدين، وخطف في صنعاء في سبتمبر 2017.

وهو متزوج من يمنية، وخطفه خمسة مسلحين في سبتمبر 2017، واقتادوه إلى جهة مجهولة، بعدما أوصل أبناءه إلى مسبح.

كان هذا الأميركي يعمل في شركة صافر النفطية اليمنية، التي تنشط في محافظة مأرب في شرق صنعاء، المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون، المدعومون من إيران.

وكانت زوجته ناديا فورساه الحرازي دعت في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس حينذاك، الحوثيين إلى ضمان الإفراج عن زوجها.

لم يعط ترمب أي تفاصيل إضافية عن ظروف إطلاق سراح الأميركي، الذي كان عمره 63 عامًا حين اختطف في العاصمة اليمنية. كما إنه لم يأت على ذكر أي تفاصيل عن هوية خاطفيه.

اكتفى الرئيس الأميركي بالقول إن "استعادة الرهائن الأميركيين أولوية لإدارتي، ومع تحرير داني، نكون قد تمكنّا من إطلاق سراح عشرين محتجزًا أميركيًا منذ انتخابي".

وفي بيان نشر بعيد ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن داني بورتش "سالم ومع زوجته وأبنائه". أضاف إن "افراد العائلة طلبوا احترام حياتهم الخاصة خلال تعافيهم من هذه المحنة".