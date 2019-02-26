بالصور.. 10 أماكن سرية وغامضة تخفيها خرائط جوجل

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القاهرة – مصراوي:
نشرت صحيفة ذا صن البريطانية، تقريرا يكشف قائمة الأماكن التي تخفيها خدمة الخرائط "جوجل مابس" وتشمل الأماكن السرية غير المسموح للناس العاديين بزيارتها، لأسباب مختلفة. © الجزيرة الوهمية الجزيرة الوهمية
عادة ما تكون هذ الأماكن السرية، التي لا يعرضها "جوجل" لمستخدميه، قواعد عسكرية أو جزر غامضة. © جزيرة جانيت في روسيا جزيرة جانيت في روسيا
وشملت قائمة أبرز 10 أماكن سرية في "خرائط جوجل":
1- جزيرة موروروا في بولينيزيا بفرنسا: جزيرة مرجانية صغيرة، اختفت معظم أجزائها بسبب التجارب النووية التي كانت تجرى فيها.
2- البيت رقم 2207 بحي سيمور في أوهايو: شهد هذا المنزل المحجوب عن الخريطة وقوع جريمة اختطاف، ارتكبها آرييل كاسترو.
3- منزل في ستوكتون البريطانية: سبب إخفاء المنزل ليس معروفا، وتقول السيدة التي تقطن فيه منذ عام 2000 "لا أعرف سبب إخفاء منزلي". © قاعدة عسكرية يونانية قاعدة عسكرية يونانية
4- قاعدة للقوات الجوية التايوانية: هذه القاعدة ليست محجوبة عن جوجل مابس، لكنك إذا حاولت تقريب الصورة عليها، ستنقلك الخرائط بعيدا عن القاعدة.
5- جزيرة جانيت في روسيا: جزيرة صغيرة في بحر سيبيريا. هناك بعض الخلافات المستمرة حول ما إذا كانت تنتمي إلى روسيا أو الولايات المتحدة.
6- قاعدة عسكرية يونانية: صورها على الخريطة غير واضحة، ويعود السبب في ذلك إلى اعتبارات خاصة بالأمن القومي. © قاعدة للقوات الخاصة في بولندا قاعدة للقوات الخاصة في بولندا
7- منشأة نووية فرنسية: منشأة خاصة بإعادة معالجة الوقود النووي، افتتحت عام 1976.
8- قاعدة للقوات الخاصة في بولندا: يحجبها جوجل لأنها تعتبر مركزا لقيادة القوات الخاصة.
9- منطقة "باسيو دي لوس نارانخوس" في إسبانيا: تقع في مدينة ألمرية، ويظل سبب حجبها غير معروف. © منزل في ستوكتون البريطانية منزل في ستوكتون البريطانية
10- الجزيرة الوهمية: اسمها جزيرة ساندي توجد في منطقة تابعة لفرنسا. اختفت من الخرائط عام 1979.
البيت رقم 2207 بحي سيمور في أوهايو© البيت رقم 2207 بحي سيمور في أوهايو
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.