دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ماهي تقنية الـ 5G؟.. تعرف على المميزات والاختلافات عن ‎4G

يكثر الحديث في الفترة الجارية عن الجيل الخامس من الشبكات أو ما يرمز له بـ 5G؛ حيث تسارع عدد من شركات الهواتف لإطلاق هواتف تدعم هذه التقنية كما شرعت عدد من الدول لتطوير بنيتها التحتية لتلائم الجيل الجديد.

هواوي تستعد لإطلاق هواتفها من الجيل الخامس 5G بالإمارات alqiyady 1 هواوي تستعد لإطلاق هواتفها من الجيل الخامس 5G بالإمارات

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فعلى سبيل المثل أعلنت شركة هواوي huawei تعاونها مع الجهات المعنية بتقديم خدمة الإتصالات بالإمارات لطرح أول هاتف يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G بها قبل نهاية العام الجاري 2019.

ويعتقد الكثيرون أن بمجرد توافر الجيل الخامس 5G ببلادهم أن الإنترنت سيكون أسرع.. الأمر نظريًا صحيحًا فخبراء التقنية يوضحون أن التصفح والتحميل سيصل إلى 10 أو 20 مرة أسرع في ظروف العالم الحقيقي ولكنهم يشيرون أيضًا إلى أن بعض الدول قد تستغل مميزات الجيل الخامس 5G لتقوية شبكات الجيل الرابع في البداية لذا لن تكون السرعة في البداية كما هو متوقع.

هذه الدولة أطلقت أول شبكة إنترنت من الجيل الخامس (5G) alqiyady 1 هذه الدولة أطلقت أول شبكة إنترنت من الجيل الخامس (5G)

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وتنقل عدة تقارير صحفية عالمية متخصصة في الشأن التكنولوجي عن خبراء تشديدهم على حاجة مستخدمي الإنترنت حول العالم لشبكات الجيل الخامس 5G في ظل تزايد أعدادهم سواء في منطقة واحدة أو حول العالم؛ حيث تُعد شبكات الجيل الخامس 5G أفضل بكثير في التعامل مع الآلاف من الأجهزة في وقت واحد من الهواتف النقالة إلى أجهزة الاستشعار مرورًا بكاميرات الفيديو وأضواء الشوارع الذكية.المزيد:

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