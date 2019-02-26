شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى ببغداد: مستعدون لتقديم الدعم لمساعدة النازحين والعائدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الهجرة والمهجرين العراقى نوفل بهاء موسى، الثلاثاء، ضرورة الحد من مآسى النزوح والتهجير، فى حين أبدى وفد سعودى استعداد الرياض لتقديم الدعم من خلال عدد من المشاريع لمساعدة النازحين والعائدين.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى استقبل السفير السعودى لدى العراق عبد العزيز الشمرى ووفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبنى الوزارة فى بغداد، مبينة أنه تم بحث سبل التعاون المشترك حيال دعم النازحين والعائدين.

وأشار الوزير إلى أن سياسة واستراتيجية الوزارة التركيز على عودة العوائل النازحة المتبقية فى المخيمات إلى مناطق سكناها الأصلية وذلك بعد الإسراع بإعادة الحياة للمدن المدمرة وتوفير سبل العيش الكريم لأهلها والحد من مآسى النزوح والتهجير إبان سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدنهم.

من جانبه أشاد الشمرى بالدور الذى اضطلعت به وزارة الهجرة والمهجرين والخدمات المقدمة من قبلها، مبديا استعداد بلاده فى المرحلة القادمة إلى تقديم الدعم بالتنسيق مع الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الهجرة من خلال عدد من المشاريع لمساعدة النازحين والعائدين وتلبية احتياجاتهم فى كافة محافظات البلاد.

فى نفس السياق، أوضح رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمى أن المركز سيعمل على تنفيذ المشاريع الخدمية على أرض الواقع مما يسهم فى إعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، إلى جانب تقديم الدعم الإنسانى للعوائل النازحة.

يشار الى أن رئيس الجمهورية العراقية كان قد أكد لخادم لحرمين الشريفين، أمس الأول الأحد، حرص العراق على تعزيز العلاقات مع السعودية وجميع دول الجوار، فيما أكد الملك سلمان حرص بلاده على وحدة العراق.