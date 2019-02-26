بالفيديو... اعتداءات على لبنانيين في سوريا

ونقل موقع " ليبانون ديبايت" أن عددا من اللبنانيين تعرضوا إلى اعتداء من قبل مجهولين خلال زيارتهم للأماكن المقدسة في منطقة السيدة زينب بدمشق.

وأظهر مقطع فيديو نشره الموقع عن الأضرار التي لحقت بالسيارات التي كانت تحمل أرقاما لبنانية في منطقة السيدة الزينب.

وعلق أحد اللبنانيين في المقطع، قائلا: "اننا لبنانيين اتينا إلى سوريا لزيارة مقام السيدة زينب، وقد تعرضت سياراتنا التي تحمل أرقام لبنانية للتكسير من قبل مخربين فقط لانه لم يتم سرقة أي من الأوراق الوجودة داخل السيارات".