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صحيفة الخليج الالكترونية
نفى رئيس هيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، ضبط لحوم خنازير في الأسواق المحلية، أو أي منتجات تحتوي على مشتقات لحم الخنزير خلال الفترة الماضية.
وقال الجضعي: “في خلال العامين الماضيين لم نقم بضبط أي لحوم خنازير، ومعلوماتي أننا لم نضبط أي منتجات تحتوي على مشتقات من لحم الخنزير خلال الفترة الأخيرة”.
وأضاف خلال استضافته مع برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أنه يتم منع دخول أي كميات من الأرز تحتوي على الزرنيخ بنسبة تتجاوز الحدود والمستويات المسموح بها عالمياً.
وبشأن احتواء الطحينية التي تأتي من الشام على نسبة عالية من الرصاص، أجاب بقوله: “إذا وجدنا نسبة رصاص عالية في الطحينية، فإنه يتم سحب هذه المنتجات من الأسواق على الفور، لأنها تصبح ضارة على الصحة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. #الغذاء_والدواء تكشف حقيقة ضبط «لحوم خنازير» في الأسواق المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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