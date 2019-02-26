وزير الخارجية الإيراني يعلن استقالته

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته يوم الاثنين، في خطوة غير متوقعة عبر حسابه على “إنستجرام”.
وكتب ظريف :” أعتذر بصدق عن عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة، وعن كل أوجه القصور أثناء الخدمة”.
ولم تؤكد وزارة الخارجية هذا الإعلان، لكن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك قالت إن ظريف استقال بالفعل.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قبل استقالة ظريف.
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