مقتل 35 من مسلحى حركة الشباب الإرهابية بغارة جوية أمريكية فى الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 35 من مسلحى حركة الشباب الإرهابية فى الصومال، إثر غارة جوية نفذها الجيش الأمريكى. وأفادت القيادة العسكرية الأميركية فى أفريقيا عبر بيان لها بأن الضربة وقعت يوم الأحد قرب مدينة بلدوين بمنطقة هيران فى الصومال، مضيفةً أن هذه الضربة الجوية استهدفت مسلحى حركة الشباب الإرهابية أثناء تنقلهم بين مواقع فى منطقة ريفية.

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