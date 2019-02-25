صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – حسان الطريقي : أثمرت الجهود الأمنية في محافظة الزلفي من إلقاء القبض على ٣ أشخاص خططوا للسرقة وذلك قُبَيْل محاولة سرقة أحد المحلات التجارية حيث عُثِرَ معهم على أداة لقص الحديد، وحقائب لحمل المسروقات، وفور مشاهدتهم من قبل الدوريات الأمنية لاذوا بالفرار والدخول بسكن عمال وبمحاصرتهم وتضييق الخناق عليهم بادروا بتسليم أنفسهم وبالتحقيق معهم أقروا بأنهم خططوا للسرقة وتم القبض عليهم أثناء محاولة السرقة وتم اشعار النيابة العامة والبحث الجنائي والتوسع في علاقتهم بسرقات وعصابات أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية بالزلفي تضبط عصابة متلبسة بأدوات السرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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