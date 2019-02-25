شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حدثين متلبسَيْن بسرقة مركبات في «مهد الذهب» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضبطت شرطة محافظة المهد في وقت قياسي حدثَيْن متلبسَيْن بسرقة عددٍ من المركبات، وجرى استكمال الإجراءات الاستدلالات الأولية، والدلالة على المسروقات، وإحالتهما لدار الملاحظة الاجتماعية، وتولَّت دائرة النيابة العامة بالمحافظة التحقيق في القضية.
واعترف الجانيَان بسرقة ثلاث مركبات، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات معهما لمعرفة مدى علاقتهما بقضايا سرقات أخرى.
ودعت شرطة محافظة المهد، بقيادة مديرها العميد نياف الحربي، المواطنين والمقيمين كافةً إلى ضرورة تأمين مركباتهم عند إيقافها، ولاسيما أن جميع المركبات التي سرقها الجانيان كانت غير مؤمَّنة.
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