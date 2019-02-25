أبرزها حظر التجمهر.. الرئيس السوداني يصدر 4 قرارات جديدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين، 4 أوامر طوارئ تتعلق بـ"حظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتوزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة"، وذلك في وقت تشهد البلاد احتجاجات منذ أكثر من شهرين.

وبحسب في بيان صادر عن الرئاسة السودانية،نص أحد الأوامر على "حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل".وأيضا "يحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل".

كما تضمن هذا الأمر "حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة".‎

وشمل أمر الطوارىء الآخر تفويض "القوات النظامية، دخول أي مباني وتفتيشها وتفتيش الأشخاص".

كما شمل "فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت"، دون تحديد.

ووفق الأمر ذاته يحق للقوات النظامية "حجز الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة".

وأجاز "اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء".

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.