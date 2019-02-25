"نوكيا" تطلق هواتف جديدة.. تعرف على الأسعار

استعرضت شركة "HMD Globa" المالكة لحقوق بيع "نوكيا" في معرض "MWC-2019" بضع هواتف بمواصفات ممتازة وأسعار رخيصة، بحسب "روسيا اليوم". "Nokia 1 Plus": جاء الهاتف بشاشة بمقاس 5.45 بوصة ومعالج "MT6739"، وبطارية بسعة 2500 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Android 9 Pie". كما زودته "نوكيا" بكاميرا أساسية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجابيكسل، أما سعره فـ 99 دولارا فقط. Nokia 3.2: أتت شاشة هذا الجهاز بمقاس 6.26 بوصة، وغطت كامل الواجهة الأمامية تقريبا ما عدا المساحة الصغيرة المخصصة للكاميرا. كما زودته "نوكيا" بزر جانبي مخصص للمساعد الصوتي، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، ونظام تشغيل "Android 9 Pie". ويبلغ سعر نسخة هذا الجهاز بذاكرة داخلية 16 جيجابايت، 139 دولارا، أما النسخة المزودة بذاكرة 32 جيجابايت، فسعرها 169 دولارا. Nokia 4.2": زودت "نوكيا" هذا الهاتف بشاشة بمقاس 5.71 بوصة، ومعالج "Snapdragon 439"، وذاكرة وصول عشوائي 2/3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 16/32 غيغابايت، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع، وشريحة "NFC". كما جاء الجهاز بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 13+2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل. أما سعر نسخته بذاكرة 2/16 جيجابايت فيبلغ 169 دولارا، وثمن النسخة بذاكرة 3/32 جيجابايت 199 دولارا.

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