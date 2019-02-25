العثور على حوت طوله 11 مترا بغابة بالأمازون.. علماء: كيف جاء؟

اكتشف صغير حوت أحدب طوله نحو 11 مترا وعرضه نحو مترين، نافقا في غابة بالأمازون، على بعد عدة كيلومترات عن أماكن تواجده المعتادة.

وأثار العثور على عجل الحوت في الغابة حيرة خبراء في البرازيل بشأن كيفية وصوله على بعد مسافة 15 مترا على الأقل عن شاطئ البحر.

وعثر خبراء الثدييات البحرية صغير الحوت، البالغ وزنه 10 أطنان، الجمعة الماضية وسط منطقة حرجية في جزيرة ماراخو القريبة من شاطئ أرارونا عند مصب نهر الأمازون شمالي البرازيل، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرى العلماء أن صغير الحوت نفق في البحر وأن مياه الأمواج والمد العالي دفعت به من المحيط إلى الجزيرة القريبة من غابات الأمازون.

وحصل علماء الأحياء في معهد بيتشو داجوا على عينات من صغير الحوت النافق، الذي يعتقد أنه بلغ من العمر 12 شهرا، لتحديد سبب نفوقه ولجمع معلومات قد تساعدهم في توضيح كيفية وصوله إلى داخل الغابة، بعيدا عن أماكن تواجده الطبيعية.

واكتشف الحوت بعد مشاهدة النسور تحوم حول المنطقة وتحلق وتهبط، الأمر الذي أثار الخبراء بحثا عن السبب وراء حركة النسور غير الطبيعية.