شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و 5 جرحى جراء اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف على ريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل شخص وأصيب 5 آخرون اليوم الإثنين جراء خرق المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدائها بالقذائف على مدينتي "السقيلبية" و "سلحب" بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات الإرهابية استهدفت مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي، بخمس قذائف سقطت إحداها على منزل، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة.

فيما ردت وحدات من الجيش السوري المتمركزة بريف حماة على الاعتداءات الإرهابية، ودمرت منصات وأوكارا وتحصينات للإرهابيين وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم.