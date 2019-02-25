ننشر صور وصول خادم الحرمين الشريفين للمملكة بعد مشاركته بالقمة العربية الأوربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الإثنين، إلى الرياض، عقب زيارة استغرقت يومين لمصر، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث ترأس العاهل السعودى رئاسة وفد المملكة فى القمة العربية الأوروبية التى عقدت بمدينة شرم الشيخ، على مدار يومى الأحد والاثنين الموافقين 24 و25 فبراير الجارى.

وكان فى استقبال خادم الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركى الفيصل بن عبدالعزيز.



الملك سلمان يصل السعودية قادما من مصر

وكان التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، فى مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين.



استقبال الملك سلمان فور وصوله إلى الرياض

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما حضر من الجانب البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانى عصام خلف، ووزير شؤون الإعلام على الرميحى.



الملك سلمان يصل السعودية بعد مشاركته بالقمة العربية الأوروبية