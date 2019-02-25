ووفقا لوزارة الخارجية القطرية، تأتي الجولة استكمالا للمحادثات السابقة بين الطرفين التي جرت خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.
وترأس المحادثات السفير مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، والملا عبد الغني برادر نائب قائد حركة "طالبان" للشؤون السياسية رئيس مكتب الحركة السياسي، وزلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان.
ورحبت دولة قطر، التي تتولى دور الوساطة، بجولة المحادثات الحالية بين الولايات المتحدة و"طالبان"، واعتبرتها تطورا مهما في محادثات السلام في أفغانستان.
وعبرت قطر عن أملها في أن تحقق المحادثات النتائج المرجوة منها، والتي تهدف لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تستضيف جولة محادثات جديدة بين الولايات المتحدة و"طالبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.